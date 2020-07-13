Джакарта, , 11:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил своих министров укрепить доверие общественности к правительству в отношении борьбы с COVID-19, сообщает Kompas.

По словам главы государства, это необходимо, поскольку ежедневный всплеск случаев заражения в ряде провинций продолжал расти.

Джоко Видодо заявил, что сотрудничество между различными сторонами необходимо для повышения осведомленности общественности о реализации санитарного протокола.

По этой причине глава государства попросил министров тесно сотрудничать с общественными и религиозными лидерами, чтобы донести до общества важность соблюдения эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовательском центре Alvara заявили, что пик интернет-активности в Индонезии приходится на вечер.

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