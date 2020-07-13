Наха, Япония, , 11:56 — REGNUM Масштабы вспышки коронавирусной инфекции на американской базе «Футенма» в Японии разрастаются, об этом сообщает 13 июля Reuters.

По данным местных СМИ, на базе были выявлены еще 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее на военном объекте, вызывающем неприятие местных властей, подтвердили факт заражения 62 человек.

Напомним, американская база «Футенма», развернутая на острове Окинаве, неоднократно становилась причиной разногласий между местными властями и официальным Токио.

Местные жители города Гинован считают, что авиабаза является основным источником шумового загрязнения, загрязнения воздуха и может угрожать общественной безопасности, в связи с ростом населения и жилой застройки вокруг военной базы.

В 2016 году суд префектуры Окинава обязал правительство Японии выплатить местным жителям компенсацию в размере $22,5 млн по коллективному иску о шумовом загрязнении окружающей среды вблизи авиабазы морской пехоты США,