Пекин, , 11:55 — REGNUM Решение о наложении санкций на четырех законодателей США как ответный шаг на введение американскими властями визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников КНР приняли власти Китая. Об этом 13 июля сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам официального подставите китайского МИД, действия США по наложению санкций на чиновников КНР — это грубое вмешательство в дела Китая, нарушающее основные принципы международных отношений и наносящее серьезный ущерб отношениям между двумя странами, что китайская сторона решительно осуждает.

«В ответ на неправомерные действия американской стороны Китай принял решение о введении санкций в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», — заявил Чуньин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белый дом США может объявить о введении санкций или иных ограничительных мер против Китая в ближайшее время.