Москва, , 11:45 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, когда партия проведет митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

«Наши активисты и депутаты на местах организуют митинги сами или примут участие в других акциях протеста, но когда на это будет полученное официальным путем разрешение», — заявил Жириновский.

В целом же, по словам лидера ЛДПР, партия поддерживает граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу.

«К счастью, в субботу никаких задержаний митингующих не было. Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции», — подчеркнул парламентарий.

«Мы не будем подставлять людей, призывая их выходить на незаконные акции, и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали. Это будет иметь только негативные последствия», — заверил он.

По словам Жириновского, ЛДПР не имеет отношения к акциям в Хабаровске 11−12 июля.

«Это был стихийный митинг, люди сами сорганизовались через соцсети и вышли мирно выразить свое мнение, потому что были возмущены внезапным арестом Сергея Фургала», — полагает он.

Их негодование было усилено месяцами в самоизоляции из-за эпидемии и такими решениями, как повышение пенсионного возраста, уверен Жириновский.

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