Москва, , 11:44 — REGNUM Цифровизация обеспечит обновление структуры российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Что касается вот этой сферы, цифровизации программного обеспечения нашего отечественного — надо условия создавать. Действовать надо решительнее, мы должны быть глобально конкурентоспособны. Здесь нечего бояться. Понятно, там могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета. Но, мне кажется, смелее надо идти на это. Мы тогда создадим, расширим горизонт нашего развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и ростом экономики в целом, создадим новую структуру нашей экономики», — заявил Путин.

«Но если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать. Так мы не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее, активнее и ещё раз активнее», — подчеркнул он.

Он отметил, что определённый конкретный план у правительства есть, но надо выстраивать новые горизонты работы по этому направлению.