Москва, , 11:36 — REGNUM Развитие спорта должно оставаться в фокусе внимания российских властей на всех уровнях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Спортивная площадка во дворе, либо непрофессиональная футбольная площадка где-нибудь в деревне или посёлке городского типа — они стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто нужно нацеливать региональные, муниципальные команды управленческие. Нужно этим заниматься постоянно, держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не выпускать из этого», — заявил Путин.

«И обращать на это внимание коллег на всех уровнях. Вот увидите — точно результат будет. Разумеется, без денег ничего не бывает, но надо их планировать! Надо понимать приоритеты — это один из очевидных приоритетов. Это здоровье нации, здоровье людей и здоровый образ жизни», — подчеркнул он.