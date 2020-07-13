Баку, , 11:27 — REGNUM Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по армянскому опорному пункту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

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Уточняется, что атака была совершена в ночь на 13 июля.

«В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Без жертв не обошлось. Во время боёв погиб военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

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В минобороны добавили, что напряжённость на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохраняется, однако «в настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем» азербайджанских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. По заявлению минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке границы в Товузском районе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии из артиллерийских установок. В свою очередь в минобороны Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана попытались захватить пограничный опорный пункт.