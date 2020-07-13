Белград, , 11:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не располагает доказательствами того, что Россия стоит за протестами в Сербии. Об этом сербский лидер заявил 12 июля.

Вучич также сказал, что встреча с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко была отменена по техническим причинам и что она будет проведена 13 июля.

«Делает ли меня счастливым то, что пишет часть российских, немецких, американских СМИ? Между ними я не вижу никакой разницы, и я не счастлив от того, что они делают. Но Сербия независимая страна, это подразумевается, и я счастлив пока это так. Вещание «Немецкой волны», BBC, Russia Today, публикации «Нью-Йорк Таймс» — это лучшие доказательства правильности моей политики. Но я не в состоянии обвинять какую-то отдельную страну», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Напомним, что ранее Центр евроатлантических исследований (CEAS) обвинил Москву в том, что она стоит за беспорядками в Белграде, которые вспыхнули в начале июля после объявления президента Вучича о намерении снова ввести в столице комендантский час. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на своей странице в «Твиттере» назвал такие обвинения абсурдными и необоснованными, а «экспертов», которые их выдвигают — людьми с «извращенным восприятием реальности».