Ново-Огарево, Московская область, , 11:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа главы государства о целях национального развития до 2030 года. Об этом 13 июля российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам голосования по Конституции и сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами и правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин.

Он также поручил правительству при участии госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Глава государства отметил необходимость конкретизации целей и задачах в нацпроектах.

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