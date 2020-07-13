Москва, , 11:22 — REGNUM Скорректировать национальные проекты в течение трёх месяцев поручил президент России Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин поручил Правительству и Администрации президента подготовить проект указа о целях национального развития на период до 2030 года.

«С учётом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин.

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