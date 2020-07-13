Рабат, , 11:14 — REGNUM Правительство Марокко продлило действие декрета о чрезвычайной ситуации (ЧС) до 1 августа 2020 года. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на постановление правительства страны.

По информации журналистов агентства, декрет предоставляет местным властям свободу действий при принятии ограничительных мер по реагированию на вспышку коронавируса.

Действующий режим позволяет восстанавливать полный карантинных на региональной основе в зависимости от скорости распространения коронавируса.

Напомним, что с 25 июня возобновила работу большая часть экономики Марокко, в частности кафе, рестораны, спортивные клубы и другие развлекательные предприятия, за исключением провинций, где число заражённых значительно выше, таких как Танжер, Марракеш и Сафи.

Внутреннее авиасообщение было возобновлено, а границы будут открыты 14 июля для граждан, иностранных резидентов и их семей.