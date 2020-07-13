Москва, , 11:10 — REGNUM Изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть — это внутреннее дело Турции. Об этом 13 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — сказал замминистра. Вместе с тем МИД обращает внимание на значение собора с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле не будет изменено из-за мнения других стран.

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