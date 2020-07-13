13 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Японским правонационалистическим силам, похоже, надоели дипломатические демарши своего правительства в адрес соседних стран по поводу неудовольствия их политикой в отношении островов, которые Токио считает «своими». Рупор этих сил газета «Санкэй симбун» в редакционной статье гневно критикует кабинет Абэ за «мягкотелую реакцию» на действия соседей по защите своей территориальной целостности.

Анатолий Кошкин, , 11:03 — REGNUM Японским правонационалистическим силам, похоже, надоели дипломатические демарши своего правительства в адрес соседних стран по поводу неудовольствия их политикой в отношении островов, которые Токио считает «своими». Рупор этих сил газета «Санкэй симбун» в редакционной статье гневно критикует кабинет Абэ за «мягкотелую реакцию» на действия соседей по защите своей территориальной целостности. И облекает эту критику в требование, вынесенное в заголовок статьи: «Хватит выражать «сожаления» по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и северных территорий».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Сетуя по поводу того, что «ситуация с нашим территориальным суверенитетом продолжает ухудшаться», газета в присущей ей бесцеремонной манере записала под свой «суверенитет» чужие территории соседних стран, утверждая: «Речь идет об островах Сенкаку (префектура Окинава), которые вот-вот собирается отторгнуть Китай, о четырех северных островах (префектура Хоккайдо) и островах Такэсима (префектура Симанэ), которые были у нас незаконно захвачены Россией и Южной Кореей соответственно». Расчет на незнание истории современными японцами, которым в Стране восходящего солнца не разъясняют, что указанные территории были не «захвачены злобными оккупантами», а возвращены в соответствии с международными договоренностями и документами их прежним владельцам. Как не опровергают, а, наоборот, нагнетают в школьных учебниках миф о якобы «исконно принадлежности Японии», например, Курильских островов.

В статье прямо говорится, что для «разрешения территориальных проблем» дипломатических шагов недостаточно. Авторы передовицы предупреждают кабинет министров: «В настоящее время у общественности возникают к нашему правительству вопросы: «Может ли оно обеспечить суверенитет японских территорий? Может ли оно хоть что-то сделать для возврата принадлежащих нам земель?». При этом следуют призывы усиливать японскую военную мощь: «Необходимо, чтобы наш премьер Синдзо Абэ приложил личные усилия к обеспечению японского присутствия на островах Сенкаку, а также защите их морской акватории и решительно усилил боевой потенциал японских сил самообороны». Другими словами, японские правые требуют силой защищать от Китая острова, которые Пекин считает незаконно с помощью американцев занятыми японцами.

Объявив в 2009 году в законодательном порядке самодельный «суверенитет» Японии на российских южно-курильских островах, Токио «протестует» против любой деятельности нашей страны на законно принадлежащих ей землях и в омывающих их акваториях. Дело дошло до того, что японскому правительству не понравились геологоразведочные работы наших специалистов в своих прибрежных водах. Газета возмущена тем, что Москва проигнорировала «протесты» Токио: «Что касается России, то только что в июне она уведомила японскую сторону о проведении в Охотском море, в том числе в акватории вокруг северных островов и в японской (?! — А. К.) эксклюзивной экономической зоне, неких геологоразведочных работ, которые продлятся целых три месяца. Японское правительство заявило на это протест, но Россия на него никак не отреагировала».

Игнорирование несуразных японских протестов давно стало нормой в дипломатии Республики Корея (Южная Корея). Газета сетует и призывает обрушить на Сеул «санкции»: «В июне нынешнего года Южная Корея провела в районе островов Такэсима совместные учения военно-воздушных сил и морской полиции страны под предлогом отработки вопросов «обороны» островов. Японское правительство ограничилось протестом. Если в ответ на эти несообразные действия Япония не применит никаких реальных санкций, то, сколько бы японское правительство ни заявляло протестов, наши страны-соседи не испытают ни малейшего стыда».

Позицию русофобской газеты разделяет ее постоянный автор профессор университета в префектуре Ниигата Сигэки Хакамада, известный в нашей стране благодаря родству с политической активистской 90-х годов Ириной Хакамадой. Он обвиняет Россию в «наглом искажении истории» и призывает «прекратить экономическую деятельность (с ней) и предпринять другие действия». Согласие Путина, хотя и с выгодными Японии оговорками, включить в Конституцию РФ запрет на отчуждение российской территории в пользу других стран, Хакамада называет «приманкой для Японии»: «Я толкую это так. Слова Путина о действиях по демаркации границ — это приманка для Японии. Другими словами, это — капкан, чтобы Япония бездумно пошла за Россией и начала сотрудничать с ней в экономической области и на международной арене».

Редакционная статья в «Санкэй симбун» сопровождается откликами читателей. Учитывая, что эту газету в Японии читает определенный контингент японского общества, содержание комментариев соответствующее:

ateichan

Хватит этих «сожалений»! Пора принимать эффективные меры противодействия!

sakanasakana

Нашими протестами от этих стран ничего не добьешься. Пора принимать в отношении них серьезные санкции.

Hiroshi Yoshida

Нельзя забывать о том, что японские силы самообороны могут действовать только военными методами. Поэтому отметать жесткие заявления и протесты в отношении нарушителей международного права неразумно.

gonda

Для того чтобы не допустить агрессии со стороны соседних государств, Япония тоже должна стать обладательницей атомного оружия и всемерно усиливать свои вооруженные силы. У нас в парламенте одни идеалисты. Довели дело до того, что мы зашли в тупик с проблемами «северных территорий», островов Сенкаку и Такэсима и с японскими заложниками в Северной Корее.

vodootrain

А по-моему, японское правительство уже смирилось с перспективой агрессии против нашей страны. Партии правящей коалиции чрезвычайно пассивны в вопросах обороны. Какую-то активность проявляет только оппозиция.

Mr.Silvar

Своими «сожалениями» вы ничего не решите!

hirrachandesuyo

Если Япония не приложит все силы к защите своего суверенитета на острова Сенкаку, то никогда не заставит противные стороны сесть с собой за стол переговоров по «северным территориям» и островам Такэсима.

Tsubaki_kujo

Сколько бы мы ни говорили своим противникам: «Прекратите над нами издеваться!», они не прекратят.

nobushi

Бессильное правительство Абэ. Как оно билось за эту несбыточную комедию — приглашение Си Цзиньпина в Японию с государственным визитом!

white_bear 66

Правильно. Надо начать с изменения статьи 9 нашей «мирной» Конституции!

KEY

Злодеев пустыми словами не остановишь!

Cola Junky

Действовать надо, действовать. В особенности в отношении островов Сенкаку. Это что еще за вторжения в наше морское пространство?!

masawo

У Японии не хватает решимости. У Японии не хватает мудрости.

shii no hito

В текст новой японской Конституции нужно добавить всего лишь один пункт — «Япония может атаковать территорию врага»!

mam_pw

Когда же, наконец, японский народ может спокойно жить на своей собственной территории? Одними «сожалениями» и «протестами» этого не добьешься!