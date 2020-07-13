Киев, , 10:59 — REGNUM Действующий сейчас на Украине языковой закон требует некоторой «детализации», заявил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью «Радио Свобода».

Соответствующий материал был обнародован вечером 12 июля.

«Закон о языке, наверное, требует соответствующей детализации в части тех изменений, которые, возможно, нас ожидают… Я прекрасно понимаю, что, например, надо будет уделять особое внимание языку обучения, качеству обучения, повышению квалификации, обеспечению компетентности педагогических работников», — заявил Кремень.

Чиновник не стал уточнять, о чем здесь идет речь.

Также в этом интервью Кремень заявил, что нынешнее законодательство предусматривает открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка. По его словам, этим вопросом могут заниматься учебные заведения и органы местного самоуправления.

«Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан», — подчеркнул языковой омбудсмен.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Конституционный суд Украины проверяет принятый предыдущей властью страны закон о языке на его соответствие конституции. Соответствующий запрос в суд направила группа народных депутатов, в количестве 51 парламентария. Депутаты утверждают, что закон дискриминирует нацменьшинства, в первую очередь — русскоязычных, и принят с нарушениями.