Москва, , 10:59 — REGNUM России нужно активнее использовать преимущества возникающих новых технологических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас», — заявил Путин.

«Мы в целом к этому готовы — нужно просто таргетировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно, в сфере ЖКХ и городского хозяйства. И, конечно, продвижение новых бизнес-идей для развития своего дела. Причём цифровые технологии настолько быстро идут вперёд, что здесь нам надо ставить ориентиры буквально на каждый год, а может и почаще», — подчеркнул он.