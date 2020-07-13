Москва, , 10:53 — REGNUM Правительство России и регионы должны сосредоточиться на поддержке деловой инициативы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Большие резервы для качественного роста есть для внутреннего туризма, что особенно сейчас, понятно, является важным и, в общем, чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, нам надо развивать внутренний туризм, это очевидные вещи. Но инфраструктуру надо развивать — без этого что такое внутренний туризм?» — заявил Путин.

«Здесь мало создать хороший предпринимательский климат. Нужно предметно заниматься поддержкой деловой инициативы, что называется, выращивать новые компании. Прошу и правительство, и регионы сосредоточить на этом свои усилия. Крепкая, устойчивая национальная экономика, безо всяких сомнений, это залог успешного решения системных задач», — указал он.