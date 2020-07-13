Москва, , 10:46 — REGNUM В России необходимо пересмотреть действующие нормы по целому ряду отраслей экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы из года в год об этом тоже говорим, в том числе в строительстве. Здесь нужно действовать ещё более энергично, ещё более решительно. Естественно, не в ущерб качеству безопасности зданий, объектов и сооружений», — заявил Путин.

Создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии — и Минобороны, и МЧС по этому направлени работало, — показывало, что таких результатов можно добиваться, отметил он.

«Правительство уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций. Поддерживаю, но хочу сказать, что такую расчистку нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни. Дело не только в стройке — это наиболее яркий пример, — но у нас и в других отраслях хватает примеров подобного рода», — подчеркнул президент.