Киев, , 10:45 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 13 июля, проведет внеочередное заседание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главным вопросом повестки дня парламента является официальное назначение местных выборов. Также депутаты должны рассмотреть сопутствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет страны относительно проведения выборов.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть законопроект относительно совершенствования электронной формы документооборота и ряд законопроектов по социальной защите населения в период карантина и урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля Рада должна провести последнее заседание весенней сессии и отправиться на летние каникулы. В плановом режиме парламент рассматривает законопроект об игорном бизнесе, который содержит тысячи правок — по регламенту депутаты не имеют права переходить к другим вопросам, пока не разберутся с этим.

Местные выборы на Украине должны состояться в октябре этого года.