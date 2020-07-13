Москва, , 10:39 — REGNUM Россия имеет множество проблем в сфере экологии, которые копились долгие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Проблемы в этой сфере у нас копились многие-многие годы. И мы приступили к их решению», — заявил Путин.

«При этом важно не только ликвидировать накопленный уже ущерб окружающей среде, но и смотреть вперёд, учитывая в том числе и вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата. Мы это наблюдаем, видим своими глазами. И, конечно, предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно служить улучшение условий труда в городах и населённых пунктах, сельских территорий нашей страны», — подчеркнул он.