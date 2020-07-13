Киев, , 10:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил действующего польского президента Анджея Дуду с победой в президентских выборах в Польше.

С поздравлениями Зеленский выступил утром 13 июля через социальные сети.

Глава Украины пожелал Польше под руководством Дуды дальнейших успехов и процветания.

«Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее», — написал также Зеленский.

Напомним, что по предварительным данным, по итогам обратоки 99,69% протоколов, на президентских выборах в Польше Дуду поддержал 51,21% избирателей, а его конкурент, представитель оппозиции Рафал Тшасковский получил поддержку 48,79% избирателей.

Отметим, что за время президентства Зеленский несколько раз имел большие встречи с Дудой — в частности, в январе этого года на мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Именно там президент Украины сделал скандальное заявление о том, что к началу Второй мировой и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов».