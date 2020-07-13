Москва, , 10:26 — REGNUM Новые рабочие места являются залогом улучшения ситуации в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сбережение здоровья и благополучие людей: в последнее время мы это осознали особенно остро. Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом бедность», — заявил Путин.

«Решение здесь очевидно — нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело. Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы», — указал он.