Ново-Огарево, Московская область, , 10:20 — REGNUM России необходимо учитывать новые международные реалии в связи с эпидемией коронавируса и разразившимся экономическим кризисом, в связи с чем необходимо расширить горизонт планирования в государственном управлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы должны учитывать эти факторы, возникающие ограничения. Но как учитывать? Мы должны более эффективно распределять наши возможности, маневрировать средствами», — заявил Путин.

«В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов — то есть за 2024 год. Уже сейчас, в развитие поставленных целей, определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — указал он.