Москва, , 10:20 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») предложила главе правительства РФ Михаилу Мишустину ряд мер, направленный на спасение детских оздоровительных лагерей от банкротства, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Прежде всего, предлагается предоставить детским лагерям двухгодичные льготные кредиты до осени 2022 г., которые будут рассчитываться из объемов их заполняемости. При этом предполагается, что процентная ставка будет финансироваться за счет субсидий Минэкономразвития кредитным организациям. Основным условием такой поддержки будет являться сохранение стационарными круглогодичными, сезонными детскими санаториями и санаторно-оздоровительными лагерями своего основного профиля деятельности. Мера, отмечает Костенко, поможет здравницам компенсировать недополученные в 2020 году доходы и направить средства на возврат денег по частным контрактам, выплату зарплат сотрудникам, а также провести подготовку к летним сезонам 2021−2022 годов.

Кроме того, было предложено разрешить детским санаториям не возвращать авансы по государственным закупкам, а компенсацию регионам и муниципалитетам провести по решению специально созданной правительственной комиссии (возможно под кураторством одного из вице-премьеров) с участием представителей субъектов РФ, Национальной ассоциации детских лагерей, Минпросвещения, Министерства экономического развития и Минфина. Предлагается, что комиссия будет оценивать контракты и расходы, произведенные санаториями на подготовку к сезону. В случае соблюдения всех критериев (готовность детских здравниц к старту сезона, соблюдения всех условий безопасности, выплаты заработной платы сотрудникам, целевое направление авансовых средств на подготовку к приему детей в текущем сезоне) правительственная комиссия будет компенсировать авансы регионам через межбюджетные трансферты.

По оценкам президента Национальной ассоциации детских лагерей, директора всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса, треть организаций детского отдыха к концу 2020 года уйдут с рынка. По данным Минпросвещения, уже сегодня число лагерей уже сократилось с 45 тыс. до 33 347.