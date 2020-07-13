Москва, , 10:12 — REGNUM Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, теперь они начали решаться. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Проблемы в этой сфере у нас копились многие годы, и мы приступили к решению», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул важность «ликвидировать не только накопленный ущерб, но смотреть вперёд, учитывать вызовы, с которыми мы сталкиваемся».

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Российский лидер отметил, что на сегодняшний день работы в этой сфере ведутся во многих направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике и посол Всемирной туристской организации ООН Вячеслав Фетисов («Единая Россия») отмечал необходимость того, что экология должна быть прописана в Конституции РФ.

Согласно поправке к Основному закону РФ правительство РФ, в частности, осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сделает всё, чтобы реализовать свои планы по сбережению окружающей среды.