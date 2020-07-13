Ново-Огарево, Московская область, , 10:12 — REGNUM Система государственного управления в России может действовать ещё более эффективно и слаженно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Всё это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать ещё более эффективно и ещё более слаженно. Подчас, надо признать, нам всё же этой слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало», — заявил Путин.

«Именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили и наши граждане в ходе голосования по поправкам к Конституции. Этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов», — указал он.