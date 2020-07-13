Ново-Огарево, Московская область, , 10:08 — REGNUM Россия продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы, по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил Путин.

Суточный процент выявленных случаев заболевания остаётся стабильным, отметил он.

«Тех, кто поправился — их количество растёт. В связи с этим подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции и других противоэпидемиологических ограничений. Да, конечно, борьба с этой угрозой ещё продолжается. Но главное — мы видим позитивную динамику, и сейчас важно действовать аккуратно», — указал президент.