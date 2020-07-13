Сухум, , 10:09 — REGNUM Нарушений общественного порядка во время проведения 12 июля повторных парламентских выборов в Абхазии не было. Об том сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, в органы правопорядка не поступали какие-либо жалобы или заявления. Сообщается, что сотрудники дорожной инспекции и дежурной постовой службы обеспечивали порядок на 20 участках в четырех избирательных округах, а также возле здания центральной избирательной комиссии Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Абхазии проходили довыборы депутатов в парламент республики. Места освободились в результате сдачи депутатского мандата после избрания президентом страны Асланом Бжанией, а также еще тремя депутатами, которых новый глава республики назначил на министерские посты.

ЦИК Абхазии признал выборы состоявшимися.

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