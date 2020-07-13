Путин: Россия столкнулась с вызовами в сфере изменения климата
Россия имеет множество проблем в сфере экологии, которые копились долгие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин: образование в России должно раскрывать дар школьника
Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования и по объему научных исследований и разработок, заявил президент России Владимир Путин.
Россия должна войти в число лидеров по качеству общего образования — Путин
Система образования является одним из важнейших конкурентных преимуществ России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Мишустин: нацпроекты должны быть скорректированы к осени
Национальные проекты должны быть скорректированы к осени. Об этом заявил 13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года», — сказал Мишустин.
Путин: система мобилизационной готовности в РФ должна стать более гибкой
Система медицинской помощи в России должна быть серьёзно модернизирована. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин призвал усовершенствовать систему медпомощи в России
Система медицинской помощи в России должна быть более гибкой и устойчивой для реагирования на возникающие угрозы. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.
Импортозамещение в России может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Вместе с тем глава государства отметил, что импортозамещение — это не панацея. «Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Однако эта задача не потеряла актуальности в условиях кризиса и сокращения темпов международной торговли.
Путин назвал рецепт для повышения уровня жизни и сокращения бедности в РФ
Новые рабочие места являются залогом улучшения ситуации в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин: российскому резерву внутреннего туризма нужна инфраструктура
Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?» — сказал Путин.
Путин: в России наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом
В России наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин предложил заглянуть за горизонт планирования национальных проектов
России необходимо учитывать новые международные реалии в связи с эпидемией коронавируса и разразившимся экономическим кризисом, в связи с чем необходимо расширить горизонт планирования в государственном управлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В России начали решать копившиеся годами проблемы окружающей среды — Путин
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, теперь они начали решаться. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.
Граждане РФ предъявили высокие требования к уровню госуправления — Путин
Система государственного управления в России может действовать ещё более эффективно и слаженно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Россия достойно ответила на вызовы эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Конечно, не без проблем, не без определённых сбоев. Но в целом, можно сказать, достойно ответили на вызов эпидемии», — заявил Путин.
В России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля развёрнуто более 170 тыс. 377 специализированных коек, и только 66% задействовано по прямому назначению.
Путин сравнил летальность от коронавируса в РФ и развитых странах Европы
Россия продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.