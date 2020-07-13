Национальные проекты должны быть скорректированы к осени. Об этом заявил 13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года», — сказал Мишустин.