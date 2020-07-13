Москва, , 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Решение примет Совет Думы в ходе заседания 13 июля.

Нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается одной из форм экстремизма, следует из текста инициативы депутата Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия») и члена Совфеда Андрея Клишаса.

Необходимость такого уточнения обусловлена внесением изменений в Конституцию РФ.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. В целом закон может быть принят до конца весенней сессии.

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