Ереван, , 10:01 — REGNUM Минская группа ОБСЕ уведомлена Арменией о ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом 13 июля заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, говорится в сообщении этого ведомства.

Она отметила, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в координации с главой правительства и министром обороны постоянно информирует сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ об обстановке на границе и опасности дальнейшего обострения.

Власти Армении, добавила Нагдалян, осуждают «нарушения режима прекращения огня в направлении Тавушской области Армении», начатые 12 июля азербайджанскими веонными. Эти нарушения сопровождались применением артиллерии, но были сдержаны «соразмерными действиями армянской стороны».

Ранее, 12 июля, минобороны Армении сообщило о попытке захвата своих позиций азербайджанскими военнослужащими. Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле со стороны Армении на участке границы в Товузском районе.

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