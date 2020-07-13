Белград, , 09:45 — REGNUM Утверждения о возможной причастности России к протестам в Белграде бездоказательны, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в эфире сербского канала TV Pink.

«У меня нет ни одного доказательства этого», — ответил Вучич на вопрос о возможном отношении Москвы к организации протестов.

Сербский лидер также уточнил, что его встреча с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, запланированная на 8 июля, не состоялась по техническим причинам. Она перенесена на 13 июля.

Вучич добавил, что «одинаково не испытывает счастья» из-за деятельности некоторых американских, немецких и российских СМИ, так как не замечает между ними различий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич объявил в Белграде комендантский час в связи с пандемией коронавируса, что вызвало массовый протест. Мирная манифестация переросла в попытку штурма здания парламента и столкновения с полицией.

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