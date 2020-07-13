Варшава, , 09:37 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов на президентских выборах по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Об этом 13 июля заявил глава государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции.

По его словам, конкурент Дуды — мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 48,79% голосов. Марчиняк добавил, что в настоящее время пока нельзя объявить официальные итоги выборов, так как не поступили протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий.

«Это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов», — сказал глава избиркома. По предварительным данным, явка составила 68,12%.

Отметим, официальные итоги президентских выборов в Польше государственная комиссия должна представить не позднее 48 часов с момента закрытия избирательных участков.

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