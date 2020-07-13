Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии подтверждает факт стрельбы, ранения и задержания гражданина Грузии на границе с Южной Осетией, а для предотвращения подобных инцидентов призывает стороны возобновить встречи в формате МПРИ в Эргнети.

Соответствующее заявление МНЕС распространила 12 июля. Представители миссии заявляют, что в течение всего дня 12 июля содействовали обмену информацией между сторонами, и обещают следить за дальнейшим развитием событий вокруг этого инцидента.

«В этом контексте глава миссии Марек Щигел напомнил о важности скорейшего возобновления работы формата механизмов предупреждения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети как надлежащего форума для регулярного диалога и укрепления доверия», — говорится в заявлении Миссии наблюдателей ЕС.

По информации грузинской стороны, 33-летний гражданин Грузии, житель села Квемо Чала Заза Гахеладзе 11 июля был задержан представителями «оккупантских сил» у «линии оккупации», где, как заявляют его односельчане, собирал грибы. О случившемся Грузия сразу же сообщила миссии наблюдателей Евросоюза. Специальное заявление в связи с задержанием своего гражданина сделал и МИД Грузии. Откликнулось на инцидент и посольство США, осудившее «провокационные действия» России.

Между тем, комитет госбезопасности Южной Осетии сообщает, что задержанный гражданин Грузии первым открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам, после чего был ранен в ногу ответным огнем и задержан.