Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Посольство США в Грузии специальным заявлением откликнулось на факт ранения и задержания гражданина Грузии на «административной границе» Южной Осетии и осудило «провокационные действия России, которые направлены на обострение ситуации». Специальное заявление опубликовано на официальном сайте американского дипломатического представительства.

«Посольство Соединенных Штатов Америки озабочено и выражает глубокое беспокойство сведениями о выстрелах со стороны управляемых Россией сил безопасности по гражданину Грузии, его ранении и задержании, происшедших 11 июля у села Квемо Чала, около административной разделительной линии с Южной Осетией. Мы осуждаем факт стрельбы и задержания, который является еще одним проявлением провокационных, направленных на обострение ситуации действий, осуществляемых силами безопасности России на протяжении последних недель», — говорится в заявлении.

В посольстве США считают, что такие опасные инциденты не происходили бы, если бы Россия выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, вывела вооруженные силы на доконфликтные позиции и допустила бесперебойную поставку гуманитарной помощи.

Американское посольство призывает Россию немедленно освободить задержанного гражданина Грузии, а также выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении и прекратить «оккупацию» территорий Грузии. Посольство США подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

По информации грузинской стороны, 33-летний гражданин Грузии, житель села Квемо Чала Заза Гахеладзе 11 июля был задержан представителями «оккупантских сил» у «линии оккупации», где, как заявляют его односельчане, собирал грибы. О случившемся Грузия сразу же сообщила миссии наблюдателей Евросоюза. Специальное заявление в связи с задержанием своего гражданина сделал и МИД Грузии.