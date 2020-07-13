13 июля 2020 | Время чтения 6 мин

После начала протестов в Сербии её президент Александр Вучич, изображая удрученного и вечно морализаторствующего карася-идеалиста. незатейливо снял с себя всю ответственность за происходящее, переложив её на сторонников Адольфа Гитлера и фанатов теории плоской Земли.

Анна Филимонова, , 09:58 — REGNUM С 7 июля в Сербии проходят массовые протесты, охватившие Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш. Поводом к их началу послужило обращение сербского президента Александра Вучича к нации, в котором он объявил о возобновлении полицейского часа (полный запрет на выход из дома с вечера пятницы по утро понедельника), запрет на пребывание вместе более пяти человек, а также о том, что будет введено обязательное вакцинирование для детей в возрасте 2 — 12 лет, пенсионеров, служащих полиции, жандармерии и т. д.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Следует отделять поводы для протестов от их причин, которые составляют целый комплекс проблем, не только не решаемых, но усугубляющихся при Вучиче в геометрической прогрессии. Речь прежде всего идет об экономическом курсе — полном подчинении требованиям МВФ, приватизации практически всей государственной системы предприятий (точнее, их дроблении и продажи за бесценок более чем сомнительным, преимущественно арабским партнерам), катастрофическом массовом отъезде молодых квалифицированных кадров, свободном и бесконтрольном размещении мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока, крайне низких зарплатах и пенсиях, отсутствии экономического развития и ясной перспективы будущего как такового. Однако не менее важной причиной протестов является политический курс Вучича, прежде всего, связанный с политикой, ведущей к финальной капитуляции — сдаче Косово и Метохии в руки албанских сепаратистов.

Основанием для этого являются совершенно конкретные действия действующего режима: пресловутое Брюссельское соглашение 2013 г., по которому Ивица Дачич и Александр Вучич добровольно передали в руки главарей «Республики КосовЫ» государственные органы Республики Сербии — суд, полицию, спецслужбы, а также сербский север Косово (на который не посмели покуситься даже нацисты в годы Второй мировой войны) и все остальное Косово. Кроме того, Белград оказывает давление на сербов КиМ, заставляя их брать «косовские документы» и автомобильные номера, участвовать в нелегитимных выборах и вообще в политической жизни «Косовы». Так, прорежимная партия косовских сербов «Сербский список» как раз служит цели вытеснения из политики всех остальных сербских движений, и при этом сама она является классическим коллаборантом, функционирующим по «косовским законам» и одобрившим в свое время избрание садиста и убийцы Рамуша Харадиная «премьером Косовы».

Обращает на себя внимание, что главной действующей силой протестов является молодежь — студенты и учащиеся, практически подростки. Это обычное дело, молодежь — всегда движущая сила бунтарских процессов. Однако принципиально новым явлением протестов июля 2020 г. стало острое неприятие протестующими лидеров оппозиции — Сергея Трифуновича, Вука Еремича, Срджана Ного и др., которые были буквально изгнаны с акций протеста самими демонстрантами, указавшими, что за этими политиками стоят определенные западные силы, и доверия к ним нет.

Следующий маркер, выделяющий это протестное движение — использование властью «гражданских параформирований» (скорее всего, состоящих из лиц криминально-маргинального профиля) для выполнения грязных провокаций в отношении полиции. Так, в социальных сетях появились многочисленные снимки особых групп молодых людей, поступательно концентрирующихся вблизи главного объекта протестов — парламента, и весьма примечательно одетых. На белградских предвечерних улицах в нынешнем июле царит практически невыносимая жара, а указанные группы атлетически сложенных молодых людей одеты не только в джинсы, но и обвязаны теплыми худи вокруг пояса (вероятно, из опасений застудить поясницу в вечерней прохладе). Они также носят медицинские маски и кепки и упорно не поднимают головы при их съемке многочисленными прохожими. Кроме того, в толпе были замечены группы футбольных болельщиков разных клубов — при Вучиче ведущие группировки футбольных фанатов были весьма умело взяты под контроль и увязаны с криминальной деятельностью, включая торговлю наркотиками. Социальные сети пестрят видеосъемками подобных компактных групп, причем характер их сходок весьма напоминает инструктаж. Затем эти молодые люди оказались в первых рядах, провоцируя полицию — они бросали в полицейских файеры, заграждения, камни и т. д. Однако самым примечательным на видеозаписях 7 и 8 июля является то, что полиция бросает в толпу светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ ПОВЕРХ первых рядов, как бы случайно стараясь обходить именно их.

Следовательно, демонстрантам, вышедшим на мирные акции протеста против неоправданных карантинных мер, против экономического и политического курса Вучича, против государственной измены — сдачи Косова и Метохии, пришлось проявить недюжинную стратегическую сноровку — оттеснить от руководства сомнительных оппозиционных лидеров, не позволить втянуть себя в провокации против полиции со стороны «гражданских параформирований» и групп футбольных фанатов, противостоять, собственно, полиции и спецподразделениям. Изменение тактики протестующих произошло на третий день, 9 июля: большинство в знак мирного характера происходящего провело сидячую акцию протеста.

Действия полиции и спецподразделений носили более чем странный характер: с истинным беснованием нападению подверглись несколько молодых людей, сидящих на лавочке в отдалении от здания Скупщины, и парень, едущий на велосипеде. Но событием, которое навсегда врежется в память всех участников свидетелей, стал факт избиения юноши, беспомощно лежащего посреди пустой улицы, по которой двигается полицейский кордон. Каждая группа полицейских, в полном снаряжении, избивала парня дубинками и ногами, затем его оттащили на обочину, чтобы он не мешал полицейским автомобилям. Этот снимок в настоящий момент обходит весь мир.

Александр Вучич, традиционно находящийся в оппозиции ко всему живому, кроме особо приближённой группы членов Сербской прогрессивной партии, роет себе всё более глубокую яму. На следующий день после первой акции протеста он, изображая удрученного и вечно морализаторствующего карася-идеалиста, незатейливо снял с себя всю ответственность за происходящее, отказавшись понимать возможные причины широкого народного недовольства, переложив её на сторонников Адольфа Гитлера и фанатов теории плоской Земли. Он уверял, что протестует лишь небольшая группка хулиганов — противников 5G, мигрантов и вакцинации, численностью в несколько десятков человек, но при этом главными виновниками являются эгоистичная оппозиция и иностранные государства. Деятельность иностранной разведки в Сербии действительно поставлена на самую широкую ногу, но причиной тому является полная профессиональная деградация сербских спецслужб, равно как и всего остального госаппарата Сербии. Запад действительно ставит своей целью необратимое угасание сербской государственности и сербского национального сознания. Однако ведущая роль в данных процессах принадлежит самому Александру Вучичу.

Примечательно, что вопрос журналистки о роли России в организации протестов Вучич проигнорировал (т. е. не стал это отрицать). Сербский президент вообще не утруждает себя попытками вникнуть в содержание вопросов, его ответ, как правило, выглядит бессвязно, но при этом соответствует траченным молью пропагандистским штампам. Примечательно, что немногим позднее Вучич сам дважды упомянул некую российскую гражданку, «присутствующую на протесте».

В связи с Россией также отметим отказ Вучича от встречи с российским послом, запланированной на утро 8 июля, без объяснений. Отметим, что сам факт того, что президент Сербии не отрицает возможность российского вмешательства, и упоминание российского гражданина апеллируют к черногорским событиям — «попытке госпереворота с участием российских спецслужб», содействие в информационном сопровождении которым оказал именно Александр Вучич и подконтрольные ему СМИ.

По результатам трехдневных протестов в Сербии следует отметить, что эта волна носит сущностные отличия от «протеста пяти миллионов». От нее оттеснены все прежние оппозиционные лидеры, которые упорно пытаются интегрироваться в движение (и желательно его возглавить), новых лидеров не появилось. Власть приняла меры для раскола общества — теперь для противопоставления народа и полицейских структур первоначальное системное недовольство усиливается мощными эмоционально-психологическими факторами: необъяснимой жестокостью полиции и подлыми действиями режима.