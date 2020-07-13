Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Будущим вице-президентом США, в случае победы кандидата-демократа Джозефа Байдена, с большой долей вероятности станет женщина. С приближением дня выборов все отчетливее становится список возможных кандидатов, пишет Рейчел Буккино в статье, вышедшей 12 июля в The National Interest.

До установленной Байденом даты, когда он назовет свой выбор вице-президента в его администрации, осталось не там много. Уже известно, что выбор Байдена должен пасть на женщину — шаг, который с энтузиазмом был воспринят американским избирателем. На основании ряда социологических опросов, можно указать на то, что следующим вице-президентом США станет один из пяти следующих кандидатов.

Во-первых, это сенатор и ветеран боевых действий, потерявшая обе ноги, Тэмми Дакуорт. Из всех кандидатов она единственная, у кого есть опыт участия в боевых действиях. Дакуорт стала объектом внимания общественности на прошлой неделе, после того как она ответила на критику известного консервативного ведущего Fox News Такера Карлсона по поводу сноса памятника Джорджу Вашингтону.

«Хочет ли Такер Карлсон пройти милю на моих ногах и затем говорить мне, люблю ли я Америку или нет?» — написала она на своей странице в Twitter.

Во-вторых, пост вице-президента США может занять член палаты представителей США афроамериканка Вал Демингс, в прошлом возглавлявшая полицию города Орландо и играла не последнюю роль в попытках отправить президента Дональда Трампа в отставку.

В-третьих, вторым человеком в администрации Байдена может оказаться сенатор Элизабет Уоррен. Уоррен и Байден едины во мнении по таким вопросам, как образование — сокращение студенческого долга и предоставление определенного бесплатного высшего образования, — изменение климата и контроль над огнестрельным оружием. Тем не менее они так и не пришли к единому пониманию проблемы предоставления доступа всем гражданам страны к медицинскому обслуживанию в рамках программы Medicare.

Затем, в случае победы Байдена вместе с ним в Белый дом может войти афроамериканка Кейша Лэнс Боттомс, получившая известность благодаря мерам по борьбе с коронавирусом и протестам, начавшимся после убийства Джорджа Флойда. Кроме того, в начале 2020 годы, когда упал рейтинг Байдена, Боттомс поддержала его, заявив, что он «сильный кандидат».

Наконец, наиболее вероятным выбором Байдена может стать бывший окружной прокурор и ныне сенатор Камала Харрис. Байден и Харрис разделяют взгляды на экономику — необходимость повышенияминимальной заработной платы до $15 в час и сокращение расходов на образование. Они тем не менее по-разному смотрят на такие вопросы, как легализация марихуаны и право на аборт. Харрис поддерживает легализацию этого наркотика и практически не ограничивает получение аборта, тогда как Байден считает, что государство должно решить, следует ли легализовать марихуану, а также что у прерывания беременности должны быть ограничения.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. В преддверии голосования в стране наблюдается крайне острая эпидемиологическая и социальная обстановка: США занимают первое место в антирейтинге наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, с одной стороны, а с другой, в стране продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, вызванные убийством при задержании афроамериканца с уголовным прошлом Джорджа Флойда. На этом фоне рейтинг бывшего вице-президента Байдена растет, тогда как Трамп теряет поддержку своих избирателей.

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