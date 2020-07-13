Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, и бывший при нем министром обороны Давид Кезерашвили «ограбили» грузинские вооруженные силы. Об этом 12 июля заявил действующий глава минобороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».

Глава военного ведомства прокомментировал сообщение в СМИ о подозрении в финансовых махинациях в Израиле родственника Кезерашвили — Михаила Бениашвили.

Гарибашвили заявил, что в этом случае идет речь о «транснациональном преступлении» в котором якобы замешаны экс-президент Грузии и экс-министр обороны страны.

«Саакашвили и его министр Кезерашвили ограбили грузинскую армию», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что о планах прокуратуры Израиля предъявить обвинение Бениашвили, проживающему в Израиле под фамилией Бенимин, ранее сообщила газета The Times of Israel. В издании утверждают, что его вместе с другими сотрудниками израильской компании «Щит» подозревают в сокрытии доходов на $11 млн. Ранее эта компания участвовала в программах по оснащению и обучению вооруженных сил Грузии.