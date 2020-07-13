Бамако, , 08:45 — REGNUM Лидеры оппозиции в Мали в воскресенье, 12 июля, отвергли план президента страны Ибрагима Бубакара Кейты по урегулированию обостряющегося политического кризиса, который сопровождается массовыми протестами, заявив, что оппозиция будет удовлетворена только в том случае, если он «уйдет в отставку». Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя коалиции политических, религиозных и гражданских лидеров Мали.

Представитель коалиции, которая инициировала акции протеста более месяца назад, участники которых призывали к отставке Кейты, отклонила предложение президента.

«Мы не собираемся мириться с этой чепухой», — заявила в интервью агентству Reuters пресс-секретарь коалиции Нухум Того. «Мы ясно требуем только его отставки», — добавила она.

Напомним, что в своем выступлении поздно вечером в субботу, 11 июля, президент Кейта сообщил, что готов пойти на роспуск Конституционного суда и выполнение рекомендаций, сделанных в прошлом месяце региональным блоком Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), среди которых — повторное проведение оспариваемых парламентских выборов в марте.

Кейта, который был переизбран на второй срок в 2018 году, столкнулся с растущим общественным недовольством из-за его неспособности решить проблемы безопасности и экономики страны. Волна протестов была вызвана спором вокруг выборов. Суд, который Кейта предложил распустить, отменил несколько предварительных результатов, передав дополнительные места в парламенте партии президента.

Четыре человека погибли в столице страны, Бамако, в пятницу, 10 июля, во время демонстрации, когда протестующие заняли здание парламента и национальной телерадиовещательной корпорации, говорится в сообщении правительства. Это третья крупная акция протеста, организованная коалицией с 5 июня.

В своём выступлении Кейта сказал, что он остается открытым для диалога со своими оппонентами, но осуждает акты вандализма.

«Государство возьмет на себя ответственность, и основные свободы будут защищены до тех пор, пока я буду обладать привилегией служить вам», — сказал он.

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