Москва, , 08:39 — REGNUM Резкая реакция России на решение превратить собор Святой Софии в мечеть, принятое властями Турции, может привести к напряженности в среде российских мусульман заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Не надо забывать, что у нас в стране живет 20 млн мусульман… В принципе, некое неаккуратное в этом смысле какое-то отношение к этому вопросу может какие-то трения внутренние у нас, некое недовольство возбудить. Поэтому мы должны помнить и хранить единство своей страны», — заявил Шахназаров.

По его мнению, то, что РПЦ соответствующим образом реагирует на превращения Святой Софии в мечеть, это понятно и иначе быть не может. Но государство российское должно проявлять по этому вопросу большую осторожность, что и происходит.

Напомним, что 10 июля госсовет Турции отменил декрет от 1934 года о превращении храма Святой Софии в музей при Кемале Ататюрке. Тогда же, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о начале мусульманских богослужений там. Напомним, что изначально собор был византийской христианской святыней, позже был превращен в мечеть, а затем в музей.