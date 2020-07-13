Тбилиси, , 08:40 — REGNUM Представители посольства США в Грузии выразили глубокое беспокойство по поводу ранения и задержания югоосетинскими пограничниками во время перестрелки грузинского гражданина, нарушившего границу Южной Осетии. Обращение было опубликовано 12 июля.

«Посольство США в Грузии встревожено и глубоко обеспокоено сообщениями о том, что 11 июля курируемые Россией силы безопасности стреляли, ранили и задержали гражданина Грузии возле села Квемо-Чала», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве в данном «опасном и необоснованном» инциденте обвинили российское руководство. Американские дипломаты призвали Москву «прекратить дестабилизирующие действия».

Напомним, ранее в КГБ Южной Осетии сообщили, что нарушитель границы, когда столкнулся с пограничниками, открыл по ним огонь из ружья. В ходе перестрелки гражданина Грузии ранили в голеностоп и задержали. Задержанного поместили в медицинское учреждение. В официальных заявлениях Тбилиси действия пограничников назвали «незаконными».

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