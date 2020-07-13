Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Белый дом США может объявить о введении санкций или иных ограничительных мер против Китая в ближайшее время, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По их данным, 9 июля высокопоставленные представители Белого дома провели встречу, на которой обсуждали возможные ограничительные меры против Китая. Еще одна такая встреча должна состояться «в начале текущей недели».

Газета отмечает, что, вероятно, после второй встречи будет объявлено о введении санкций или иных ограничений против Пекина. Источники указывают, что в администрации президента США Дональда Трампа очень внимательно выбирают возможные ограничительные меры, чтобы не навредить американским и гонконгским компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля пресс-секретарь Белого дома США Кейли Макинани подтвердила, что администрация американского президента Дональда Трампа готовит пакет ограничительных мер против Китая. О том, какие именно санкции будут применяться против Пекина, она не уточнила.

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