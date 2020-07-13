Сеул, , 05:49 — REGNUM Соединенные Штаты перебросили самолет-разведчик RC-135S Cobra Ball на авиабазу Кадена в Японии, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

По его данным, самолет будет работать с авиабазы Кадена на японском острове Окинава. При этом отмечается, что самолет уже прибыл на место дислокации.

Агентство предполагает, что воздушное судно будет задействовано для наблюдения за Северной Кореей. В частности, утверждается, что в субботу в районе Корейского полуострова был обнаружен другой самолет-разведчик США RC-135U Combat Sent.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в КНДР назвали условия возобновления переговоров с Соединенными Штатами. В Пхеньяне отметили, что пойдут на диалог с Вашингтоном, если США сменят свою недружественную риторику и позицию.

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