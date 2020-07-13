Бамако, , 04:12 — REGNUM Число жертв уличных беспорядков в столице Мали выросло до 11, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате уличных протестов. При этом отмечается, что самые серьезные столкновения протестующих с полицией прошли 11 июля возле мечети, которую возглавляет лидер протестов имам Махмуд Дико.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля сообщалось о трех погибших и 74 получивших ранения в ходе уличных беспорядков в Мали. Демонстрации проходили 10 июля в столице страны Бомако. Протестующие выступали за отставку действующего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

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