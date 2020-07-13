Эр-Рияд, , 03:31 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила две ракеты и шесть беспилотников, запущенных с территории Йемена, передает телеканал Al Arabiya.

По предварительным данным, ракеты были запущены хуситами из йеменской столицы города Сана. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля самолеты арабской коалиции нанесли удары по некоторым провинциям Йемена, которые контролируют хуситы. В результате бомбардировок погибли двое гражданских и еще четверо пострадали. Позднее, 9 июля, йеменские хуситы обстреляли город Мариб.

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