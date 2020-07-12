Белград, 12 июля 2020, 23:54 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен оставить пост главы Сербской прогрессивной партии.
«Вскоре, как я и обещал, и органы партии подтвердят это решение, я буду только президентом всех граждан», — сказал Вучич в эфире телеканала TV PINK.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Сербии состоялись выборы народных избранников в парламент, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти.
По данным ЦИК страны, Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент страны Александр Вучич, победила с результатом 60,65% голосов.