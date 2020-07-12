Москва, , 22:49 — REGNUM Бывший схиигумен, ныне схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев».

«Предлагаю Вам … передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России», — сказал он.

«Сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены. Жду Вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — добавил схимонах.

По его словам, в стране имеются духовные силы, о которых «Путин даже не подозревает: и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий стал известен заявлениями, в которых отрицал пандемию коронавируса и призывал не подчиняться санитарным требованиям. Сергия лишили права проповедовать и запретили в священнослужении, после этого он обосновался в Среднеуральском женском монастыре.

Седьмого июля мировой суд в Свердловской области признал схимонаха виновным в распространении недостоверных сведений в интернете и наказал его штрафом в размере 90 тыс. рублей.

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