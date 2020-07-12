Варшава, , 22:32 — REGNUM Политик Анджей Дуда, который является действующим президентом Польши, переизбран на второй срок по итогам второго тура выборов. Об этом 12 июля свидетельствуют распространенные Польским телевидением результаты экзитпола.

По предварительным данным, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда во втором туре набрал 50,4% голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский 49,6% голосов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в Польше прошел второй тур выборов президента. Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов.

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