Варшава, 12 июля 2020, 22:27 — REGNUM В Польше завершился второй тур президентских выборов, передает 12 июля Польское телевидение.
Согласно подсчетам социологов, Дуда набирает 50,4% голосов, его конкурент Рафал Тшасковский (оппозиционную партию «Гражданская платформа») — 49,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Польше прошел второй тур избрания на главный пост страны и в нем жители страны выбирают между действующим президентом, кандидатом от правящей парии «Право и справедливость» Анджеем Дудой и мэром Варшавы, кандидатом от оппозиционной «гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским.
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