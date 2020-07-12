Брюссель, , 21:41 — REGNUM Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», говорится в официальном ответе Европейского совета на запрос депутата Европарламента Максимилиана Кра.

«(Европейский союз) неоднократно давал понять, что полное выполнение Минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта», — говорится в официальном ответе Европейского совета.

В документе также отмечается, что ЕС и дальше намерен поддерживать территориальную целостность Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что власти Украины должны подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в Контактной группе в Минске о необходимости пересмотра Минских соглашений, или это будет означать отказ Киева от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

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