Вашингтон, , 20:45 — REGNUM В Сенате США в ближайшее время может выступить экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы-2016. Об этом 12 июля сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на странице в соцсети Twitter.

«Демократы … ранее просили господина Мюллера предстать перед комитетом Сената для дачи показаний о его расследовании, — написал Грэм. — Этот запрос будет удовлетворен».

Как сообщало ИА REGNUM, то, что глава США и его штаб не состояли в «сговоре» с Россией во время выборов-2016 заключили весной 2019 года в минюсте США по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Обвинения в адрес Москвы в якобы имевшем место «вмешательстве» во внутренние дела США были опровергнуты.

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